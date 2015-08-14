Україна опинилася на третьому місці в рейтингу країн, близьких до дефолту

Про це повідомило видання Business Insider, передає Новое время.

Варто зазначити, що карта складена Bank of America на основі вартості кредитних дефолтних свопів, які виплачуються під час дефолту позичальника.

Держборг Венесуели виявився найбільш ризиковим - його страхування вдвічі дорожче, ніж грецького або українського. За ними йдуть Пакистан і Єгипет.

Шосте місце посідає Кіпр, Росія опинилася на сьомому місці, на восьмому - Бразилія, дев'ятому - Казахстан, замикає антитоп-10 Туреччина.

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До топ-10 найбільш стабільних і кредитоспроможних країн увійшли: Німеччина, Швейцарія, Швеція, США, Великобританія, Франція, Нова Зеландія, Австралія, Японія і Південна Корея.

Як раніше повідомляв УНІАН, українська делегація і Спеціальний комітет кредиторів провели детальні дискусії у ході зустрічі у США 11-12 серпня, і переговори між сторонами про часткову реструктуризацію заборгованості нашої країни за єврооблігаціями тривають.