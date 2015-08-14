Єврогрупа схвалила надання третьої програми допомоги Греції

Про це заявив за підсумками позачергового засідання Єврогрупи її голова Йерун Дейсселблум, передає ТАСС.

"Ми досягли позитивного результату і усунули останні розбіжності", - сказав він, зазначивши, що атмосфера на засіданні була сприятливою, що дозволило прийти до згоди.

"Ми вітаємо угоду, яка відповідає висновкам саміту від 12 липня", - додав Дейсселблум.

За словами Дейсселблума, рекапіталізація банків Греції відбудеться восени після стрес-тестів, номінальне списання заборгованості виключено. Він також підкреслив, що кошти вкладників грецьких банків не постраждають.

"Рекапіталізація банків Греції відбудеться восени після проведення стрес-тестів. Використання грошей вкладників банків виключено", - пояснив він.

"Єврогрупа вважає, що рекапіталізація може бути здійснена за допомогою звичайних фінансових інструментів. Номінальне скорочення заборгованості виключено", - сказав Дейсселблум.

"Рада керуючих МВФ розгляне восени підключення до третьої (програми) макрофінансової допомоги Греції. Участь МВФ буде обумовлено завершенням пенсійної реформи", - заявив Йерун Дейсселблум.

За його словами, обсяг третьої програми допомоги Греції складе 86 млрд євро. "Обсяг програми допомоги Греції складе 86 млрд євро, включаючи 25 млрд євро, призначених для рекапіталізації банків", - сказав він.

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"Перший транш допомоги Греції складе 26 млрд євро. Це дуже значна сума, яка буде надана в кілька траншів до кінця жовтня", - підкреслив, у свою чергу, голова Європейського стабілізаційного механізму Клаус Реглінг. За його словами, перший платіж може бути здійснений вже 19 серпня.

Як повідомив Дейсселблум, приватизаційний фонд грецьких активів буде створений до кінця цього року. "Структура приватизаційного фонду повинна бути узгоджена не пізніше кінця жовтня, фонд повинен почати працювати до кінця року", - підкреслив він.

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"Рада керуючих МВФ розгляне восени підключення до третьої (програмі) макрофінансової допомоги Греції. Участь МВФ буде обумовлено завершенням пенсійної реформи", - сказав Дейсселблум.

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За словами Дейсселблума, Єврогрупа вважає подальшу участь фонду в програмі незамінною. "І ми вітаємо ініціативу керівництва МВФ розглянути подальшу фінансову підтримку Греції після завершення фіскальних, структурних і фінансових реформ", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що більшість депутатів грецького парламенту проголосували за внесений кабінетом міністрів законопроект під назвою «Ратифікація проекту угоди про фінансову підтримку Європейським механізмом стабільності і заходів щодо його виконання».