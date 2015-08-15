Лагард: досягнення домовленості з Грецією дозволить стабілізувати її фінансовий сектор

Таку думку висловила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, коментуючи досягнуті в Брюсселі домовленості між владою країни та європейськими кредиторами, передає ТАСС.

"Я вітаю зусилля влади по подоланню проблеми серйозної втрати довіри, що виникла в останні місяці, шляхом прийняття твердих і відкритих рішень", - додала вона.

Лагард вказала на те, що для стабільного зростання грецької економіки вкрай важливе значення мають "уточнення існуючих параметрів фінансових заходів", пенсійні реформи, а також повернення довіри до банківського сектору. За її словами, для вирішення цих задач уряд країни має більш детально опрацювати свою програму. "Це зрозуміло, і в цьому зв'язку я відчуваю піднесення через те, що влада країни заявила про своє прагнення працювати з європейськими партнерами і фондом з питання завершення цих необхідних реформ в наступні місяці", - сказала директор МВФ.

Читайте такожПарламент Греції схвалив угоду з міжнародними кредиторами

У той же час, Лагард зазначила, що Афіни не зможуть самі стабілізувати свій борг. "Я як і раніше твердо переконана в тому, що борг Греції втратив стійкість і країна не зможе стабілізувати його сама", - зазначила вона. На її думку, "європейські партнери Греції" повинні зробити кроки для полегшення боргового тягаря Афін.

На закінчення Лагард висловила надію на те, що пом'якшення боргових зобов'язань і виконання урядом своїх обіцянок дозволить створити базис для міцної і всеосяжної програми по відновленню середньострокової стабільності".

Читайте такожГреція може отримати черговий короткостроковий кредит на €6 мільярдів

Раніше УНІАН повідомляв, що Єврогрупа схвалила надання третьої програми допомоги Греції. Перший пакет допомоги по новій програмі складе €26 млрд і буде наданий у кілька траншів до кінця жовтня.