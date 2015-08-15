Мінекономрозвитку очікує подальшого уповільнення темпів падіння ВВП цього року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (Мінекономрозвитку) очікує подальшого уповільнення темпів падіння валового внутрішнього продукту України в 2015 році, йдеться в підготовленій відомством аналітичній довідці.

«У січні-вересні і за підсумками 2015 року очікується подальше уповільнення падіння ВВП через поліпшення динаміки у всіх галузях реального сектору економіки», - наголошується в документі.

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При цьому в міністерстві вважають, що поліпшення динаміки падіння ВВП буде зумовлене стабілізацією ситуації на фінансовому ринку і відновленням економічної активності на сході країни.

Важливу роль у цьому процесі, на думку фахівців Мінекономрозвитку, також зіграє пристосування бізнесу до нових умов, про що свідчать дані опитувань НБУ щодо поліпшення ділових очікувань підприємств у II кварталі, зокрема, у сфері їх фінансово-економічного стану та зменшення вільних виробничих потужностей, на тлі активізації економічних реформ. Разом з тим, у міністерстві визнають, що найбільший вплив на поліпшення динаміки ВВП все ж матиме ефект низької статистичної бази.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінекономрозвитку, падіння українського ВВП за підсумками першого півріччя 2015 року становило 15,9%. Разом з тим, у міністерстві зазначають, що в другому кварталі в країні вперше з кінця 2013 року було зафіксовано поліпшення динаміки ВВП.

Згідно з оперативною оцінкою Держстату, в другому кварталі обсяг українського ВВП скоротився на 14,7% (проти скорочення на 17,2% в першому кварталі року). При цьому порівняно з попереднім кварталом ВВП України знизився лише на 0,9%, тоді як у першому кварталі ВВП «просів» на 5,3%.

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Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни цього року на 7,5%.