Влада Китаю каже, що не має наміру вести "валютну війну"

Центральний банк Китаю попередив про подальшу нестабільність курсу юаня, проте підкреслив відсутність намірів щодо ведення «валютної війни» за допомогою девальвації національної валюти, пише «Дождь» з посиланням на Guardian.

За словами головного економіста ЦБ Ма Цзюня, китайський уряд не має "ні намірів, ні необхідності вступати у валютні війни". Він додав, що Пекін планує втручатися в ситуацію з юанем тільки для боротьби з «надмірною» волатильністю.

Минулого тижня китайський регулятор несподівано оголосив про девальвацію юаня щодо долара США приблизно на 3%. Це зниження стало найсерйознішим за 20 років, і стало найбільш обговорюваною подією у економістів та інвесторів різних країн. Guardian зазначає, що деякі аналітики вбачають у цьому рішенні ЦБ спробу зробити дешевшим експорт.

У липні фондовий ринок Китаю пережив серйозний обвал, який пов'язували з наміром влади країни утриматися від подальших заходів щодо стимулювання економіки. У підсумку Пекіну довелося втрутитися і послабити жорсткі правила кредитування.