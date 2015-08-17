Економіка Японії скоротилася на 1,6%

В квартальному вираженні японський ВВП знизився на 0,4%, пише Рейтер.

Уповільнення економіки Китаю та його вплив на азіатські країни підвищують ймовірність того, що відновлення зростання в Японії в липні-вересні буде скромним, кажуть аналітики.

Аналітики очікували скорочення економіки на 1,9% в річному обчисленні і на 0,5% в квартальному. Темпи зростання в першому кварталі були переглянуті вгору - до 4,5% з 3,9%, повідомив у понеділок уряд.

"Якщо слабке приватне споживання збережеться, це буде новий удару по адміністрації (прем'єр-міністра Сіндзо) Абе, рейтинг підтримки якої знижується перед виборами у верхню палату парламенту наступного року, - сказав Хіроміті Сіракава з Credit Suisse. - Це може підвищити шанси на додаткові бюджетні стимули".

Приватне споживання, на яке припадає близько 60% економічної активності, знизилося на 0,8% в квартальному вирахуванні, за прогнозу зменшення на 0,4%.

Зарубіжний попит відняв у показника зростання ВВП 0,3 процентних пункти, оскільки експорт в Азію і США скоротився.