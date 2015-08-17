Гривня на міжбанку втратила ще 5 копійок – 22,20 за долар

У понеділок, 17 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 22,00/22,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,4280/24,6440 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3340/0,3380 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 22,0704 грн/дол., на цю годину було укладено 21 операцію на суму 4,59 млн дол.