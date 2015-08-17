Рубль "відзначив" річницю російського дефолту – наближається до 66 за долар

Про це повідомляє Коммерсант.ru.

При відкритті торгової сесії він злетів до позначки 65,77 руб./долар, що майже на 1,1 рубля вище закриття основної сесії 14 серпня. Так високо він не піднімався з 12 лютого.

У тому ж темпі дорожчала на російському ринку європейська валюта. Курс євро на самому початку торгів сягнув позначки 72,86 руб./євро, на 1 рубль перевищивши показник 14 серпня.

Підкреслюється, що як економічна, так і політична ситуація наразі складаються явно не на користь російської валюти. Котирування нафти залишаються на мінімальних значеннях початку лютого — $47 за барель Urals і $47,5 за барель Brent.

Як зазначає аналітик банку "Зеніт" Володимир Євстіфєєв, "нафтовий ринок не надає ідей для російської валюти, крім її продажу".

На його думку, цілком може повторитися ситуація попереднього місяця: податковий період не надав підтримку національній валюті на тлі обмеження пропозиції валюти експортерами.

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Як повідомляв УНІАН, експерти передбачають дефіцит валюти в Росії вже найближчим часом.