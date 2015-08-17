60% росіян, незважаючи на обвал рубля, вважають його найкращим засобом для заощадження

За даними всеросійського опитування Національного агентства фінансових досліджень (НАФД), опублікованого в понеділок, 17 серпня, 60% росіян вважали б за краще зберігати заощадження на рублевих вкладах. Під час минулої кризи ця частка була нижче: у 2008 році таким вкладення в рублі віддавали перевагу 55% населення. Мінімальне значення (50%) дослідники зафіксували в 2010 році, пише РБК.

Вибір на користь валютних рахунків зараз готові зробити тільки 10% опитаних. У 2008 році валютним вкладам перд рублевими віддавали перевагу 12% населення. Схожа ситуація і з готівкою: сьогодні валюту як заощадження розглядають лише 11% опитаних агентством НАФД.

Результати НАФД в цілому збігаються з результатами останнього дослідження компанії Synovate Comcon, проведеного в липні цього року. Порівняно з минулою кризою значно знизилася частка тих, хто змінює рублі на валюту. У липні 2009 року (у розпал минулої кризи) конвертацією зароблених або накопичених рублів у валюту займалися 24% опитаних. Бум обмінних операцій під час поточної кризи припав на липень 2014 року.

Перелякані першим обвалом рубля в березні минулого року через конфлікт в Україні росіяни стали частіше купувати валюту. Але і тоді кількість респондентів, що прагнули купити долари або євро, становила лише 16%. До липня 2015 року, незважаючи на чергове падіння рубля (тільки в липні він втратив 6% вартості до долара), цей показник впав до 14%.

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За даними Центрального банку на 1 липня 2015 року, частка вкладів у рублях в 30 найбільших банках становила 74%, частка вкладів в іноземній валюті та дорогоцінних металах — 26%. З початку року цей показник практично не змінився.