Роздрібна торгівля у січні-липні знизилася на 24%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму та частини зони АТО) в січні-липні 2015 року знизився на 23,6% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у співставних цінах) до 559,874 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях – на 82,8% та 70,7%, до 4,7 млрд грн і 19,1 млрд грн відповідно.

Найменше скорочення роздрібного товарообігу за 7 місяців року спостерігалось у Львівській (на 11,7%, до 31,3 млрд грн), Тернопільській (на 12,6%, до 11 млрд грн) і Житомирській (на 12,7%, до 15,9 млрд грн) областях.

При цьому роздрібний товарообіг в Києві за звітний період знизився на 13,8% - до 86,8 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2015 року знизився на 24,6% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у співставних цінах) до 468,767 млрд грн.

У 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком – до 903,535 млрд грн.