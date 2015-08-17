Bloomberg прогнозує різке падіння виручки найбільших компаній Росії

За оцінкою аналітиків, опитаних Bloomberg, рублева виручка 50 компаній з індексу ММВБ в найближчі 12 місяців впаде на 17%, а валютна — на 25%. При цьому за той же період на 2,5% зростуть продажі російських компаній, чиї акції торгуються на американському фондовому ринку і входять в індекс Standard & Poor's 500.

Індекс ММВБ зріс на 23% з початку 2015 року. У січні його зростання в річному обчисленні становитиме 31%, але протягом 2016 року він зросте лише на 13%, вважають опитані Bloomberg аналітики, передає РБК.

Експерти також збільшили прогноз щодо спаду російської економіки в поточному році і вважають, що її зростання відновиться не раніше другого кварталу 2016 року. В середньому оцінки 40 аналітиків свідчать про те, що ВВП Росії в 2015 році, ймовірно, скоротиться на 3,6%, а в 2016 році зросте на 0,5%.

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За перше десятиліття XXI століття економіка Росії зростала із середньою швидкістю 5,6% в рік, нагадує Bloomberg. За останні три місяці рубль ослаб на 23%. За оцінкою Банку Росії, якщо нафта буде коштувати $60 за барель в 2016 році, то ВВП скоротиться на 1,2%. Нафта марки Brent в понеділок, 17 серпня, торгувалася на електронній біржі ICE в Лондоні в діапазоні $48,36–49,3 за барель.

За інформацією Bloomberg, падіння продажів у російських компаній буде найбільшим серед країн БРІК. У Бразилії та Індії також очікується спад, а в Китаї — помірне зростання за цим показником.