Нацбанк врегулював механізм повернення строкових депозитів

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову від 12 серпня №520, яким регулятор вніс зміни до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.

Зокрема, Нацбанк у своїй постанові продублював норми закону, відповідно до яких клієнти банку можуть отримувати строкові вклади та нараховані за ними відсотки достроково у разі, якщо це передбачено умовами договору з банком.

Одночасно регулятор виключив зі свого положення норми про розподіл ощадних (депозитних) сертифікатів на купонні, безкупонні та процентні, оскільки вони не узгоджуються із визначеним у законі порядком повернення строкового вкладу та відсотків.

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Як повідомляв УНІАН, з 18 червня в Україні діє закон, який дозволяє банкам достроково повертати депозити, розміщені на визначений строк, але одночасно передбачає безумовну вимогу до банків щодо вкладів за вимогою видавати кошти за першою вимогою вкладника.

Згідно з роз'ясненнями Національного банку України, закон стосується тільки нових договорів з банками, укладених після набрання його чинності.