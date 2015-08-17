Мінфін має намір переписати Податковий кодекс більш ніж на 50%

Про це заявила заступник міністра фінансів Олена Макеєва у відеозверненні, розміщеному на її сторінці у соціальній мережі Facebook.

«В даний час ми проводимо ревізію абсолютно всіх статей чинного Податкового кодексу та формуємо список статей, які підлягають перегляду й уточненню. Навіть без змін правил і податкових ставок виправляти потрібно більш як 50% тексту кодексу», - сказала Макєєва.

За її словами, більшість експертів згодні, що доцільно прийняти новий Податковий кодекс, оскільки внесення окремих поправок і уточнень в кожну статтю кодексу може призвести до зростання невизначеності та помилок.

«Основна проблема податкової сфери в нашій країні – це проблема адміністрування податків. Проблема прискіпливих перевіряючих, які вільно трактують податкові правила і безпідставно донараховують податки і штрафи. Якщо податкові правила будуть чітко і ясно прописані в одному документі, це допоможе зупинити свавілля податківців. А це буде означати економію часу, коштів і сил українського бізнесу», - пояснила Макєєва.

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Вона відзначила, що цього хотів і сам бізнес. «За результатами спілкування Міністерства фінансів з представниками різних галузей економіки України, бізнес хоче простих, справедливих і зрозумілих правил гри», - сказала Макєєва.

Вона також пояснила, що в рамках доопрацювання Податкового кодексу Мінфін працює над спрощенням – поліпшенням податкових правил і термінології, підвищенням ясності – виправленням всіх існуючих у кодексі помилок, вилученням подвійних трактувань і невизначеностей, а також справедливістю – єдиними правилами для всіх, вилученням неправомірних пільг та пошуком балансу інтересів бізнесу і держави.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін має намір у вересні подати до Верховної Ради проект змін до Податкового кодексу, які мають запрацювати вже в 2016 році. Основними цілями перетворень в уряді назвали прозорість і простоту сплати податків.