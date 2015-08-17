Яценюк доручив ДФС скоротити податковий борг суб'єктів підприємництва перед бюджетом

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову прийняти необхідні заходи для скорочення податкового боргу суб'єктів підприємництва перед державним бюджетом, сума якого досягла 55 мільярдів гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він сказав в ході зустрічі з Насіровим.

"Податковий борг всіх суб'єктів підприємництва перед державним бюджетом становить 55 мільярдів гривень, - цитує прес-служба Яценюка. – Однак реструктуризація заборгованості можлива лише щодо тих компаній, які здатні погасити борги і переживають тимчасову кризу ліквідності. Реструктуризація можлива у разі сплати 36% річних за реструктурованим податковим боргом за умови чіткого графіка погашення платежів та обов'язкового накладення податкової застави на активи платника податків аж до моменту виплати всіх обов'язкових бюджетних платежів".

При цьому прем'єр підкреслив, що всі боргові операції мають здійснюватися у суворій відповідності до закону.

Крім того, Яценюк доручив главі ДФС зустрітися з найбільшими боржниками і донести їм позицію уряду.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, доходи зведеного бюджету за січень-липень 2015 року склали 312,6 мільярда гривень, що на 78 мільярдів гривень, або на 33,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В розрізі основних платежів у січні-липні 2015 року приріст до відповідного періоду 2014 року забезпечено по податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів - на 37,4%, податку на додану вартість з вироблених на території України товарів (робіт, послуг) - на 21,6%, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 37,4%, рентній платі за користування надрами - на 58,4%, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - у 8,7 рази, частини чистого прибутку (доходу) - в 2,9 рази, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 43%.

З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 33,5 мільярдів гривень податку на додану вартість.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склало 102,1 мільярда гривень.

Згідно з держбюджетом на 2015 рік, більше третини податкових надходжень в поточному році має забезпечити податок на додану вартість – 157,8 мільярда гривень при обсязі запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 мільярда гривень. Загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні та ввезених на територію України, запланований на рівні 60 мільярдів гривень. Обсяг експортних і імпортних мит складе 31,7 мільярда гривень.