Фонд гарантування відклав початок виплат вкладникам банку "Національний кредит" на невизначений час

Як повідомляється на сайті фонду, початок виплат відкладається у зв'язку з необхідністю внесення уточнень до реєстру вкладників банку «Національний кредит». Фонд обіцяє повідомити про час і порядок виплат додатково.

Водночас, «Альфа-Банк» (Україна), який входить до групи найбільших за активами заявив, що він проводитиме виплати вкладникам банку «Національний кредит» через свої установи. «Про період проведення виплат «Альфа-Банк» (Україна) повідомить додатково. Банк проводитиме виплати коштів вкладникам за договорами, термін дії яких минув до 8 червня 2015 року включно, і за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки)», - йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

Читайте такожАктиви неплатоспроможних банків будуть продавати тільки на електронних майданчиках

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 5 червня визнав банк «Національний кредит» неплатоспроможним, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію.

6 липня Фонд гарантування змінив тимчасового адміністратора фонду, призначивши Віталія Паламарчука замість Дмитра Оніщука, відстороненого від посади рішенням виконавчої дирекції фонду.

Читайте такожУкраїнські банки за півроку закрили 706 підрозділів

29 липня «Комерційний індустріальний банк» (КІБ), який входить до групи невеликих фінустанов за активами, і належить засновнику міжнародної групи TRUSTCOR Юрію Сидоренку, заявив про наміри відкрити 17 відділень на базі обладнання неплатоспроможного банку «Національний кредит». За інформацією КІБ, він отримав підтвердження від Фонду гарантування про можливість оренди банківського обладнання в 17 з 54 відділень банку «Національний кредит».

Читайте такожПроблеми банку "Надра" почалися внаслідок діяльності керівництва на чолі з Гіленко до 2009 року - НБУ

Банк «Національний кредит» (м.Київ) працює на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією на сайті банку, його основним власником є Андрій Оністрат (53,2128% акцій).