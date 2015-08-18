Мінфін пропонує запровадити поетапне підвищення ставок акцизів і їх щорічну індексацію

Про це йдеться в презентаційних матеріалах Мінфіну, підготовлених до широкого громадського обговорення.

«Пропонується поліпшити формулювання 15 статей Податкового кодексу, ввести автоматичну щорічну індексацію акцизних ставок, виражених у гривні, а також консолідувати положення про оподаткування нафтопродуктів та інших речовин, які використовуються в хімічній промисловості», - говориться в матеріалах Мінфіну.

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Крім того, Мінфін пропонує ввести акцизну накладну як інструменту контролю за обігом підакцизних товарів, змінити механізм розрахунку і стягнення акцизу з нафтопродуктів, скасувати акциз для сировини, яка імпортується для виготовлення готової продукції або іншої підакцизної сировини, а також акциз для тютюнових відходів, які утилізуються.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін до вересня готує нову редакцію Податкового кодексу в рамках податкової реформи, передбаченої планом перетворень, затвердженим основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

Згідно із законом про держбюджет на 2015 рік загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні та ввезених на територію України, запланований на рівні 60 млрд грн.