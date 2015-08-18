Нацбанк опустив офіційний курс гривні нижче 22 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 18 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2201.8809 (17 серпня – 2175.7665)

100 EUR – 2444.0878 (17 серпня – 2430.5488)

10 RUR – 3.3615 (17 серпня – 3.3506)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,15/22,35 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,5500/24,7700 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3380/0,3410 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,0188 грн/дол., до цього часу було укладено 493 угоди на суму 341,26 млн дол.