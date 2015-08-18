МВФ оцінив загальний світовий борг в $59,7 трильйона: на частку США припадає 29%

На частку США припадає 29,05%, або $13,91 трлн, загальносвітового державного боргу, передає «Газета.Ru» із посиланням на портал Visual Capitalist, який наводить дані Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Загальний світовий борг оцінюється МВФ в $59,7 трлн. Держборг США перевищує ВВП країни на 3,4%, при цьому на частку США припадає 29,1% світової економіки. На другому місці Японія, на яку припадає 19,99% держборгу, або $11,93 трлн, при цьому Японія — це тільки 6,18% світової економіки.

Читайте такожУкраїна опинилася на третьому місці в рейтингу країн, близьких до дефолтуНа частку Китаю припадає 13,9% світової економіки, а держборг КНР становить лише 6,25%, або $3,73 трлн.

На частку Росії припадає лише 0,49% світового державного боргу, або $292,5 млрд.

На частку США, Японії і Європи в цілому припадає 75% світового державного боргу.

Як повідомляв УНІАН, загальний держборг України становить близько 70 мільярдів доларів (без гарантованого боргу), з них близько 40 мільярдів доларів — зовнішній борг. За оцінкою НБУ, в Україні державний і гарантований державою борг в 2015 році досягне 95% ВВП.