У Кремлі визнали, що не можуть підтримати рубль – резервів не вистачає

Поточний рівень валютних резервів РФ не дозволяє фінансовій владі проводити інтервенції для підтримки курсу рубля, в нинішній ситуації єдиним важелем впливу Банку Росії на рубль є ключова ставка, заявив помічник президента РФ Андрій Білоусов, передає «РИА Новости».

"У чому складність сьогоднішньої ситуації? Перший момент — у нас рубль сьогодні знаходиться в плаваючому стані. І у нас зараз вже немає тих золотовалютних резервів або валютних резервів, які ми могли використовувати для підтримки рубля в 2013 році", — сказав Білоусов, виступаючи на форумі "Територія смислів" на Клязьмі.

Він нагадав, що в даний час розмір валютних резервів (золота) становить трохи більше 300 мільярдів доларів. "Але з цих 300 мільярдів доларів більше 120 мільярдів доларів припадає на запаси уряду — це Резервний фонд і Фонд національного добробуту, які зберігаються у валютній формі", — пояснив Білоусов.

За його словами, решти резервів вистачить приблизно на 9 місяців товарного імпорту або, приблизно, на півроку імпорту товарів і послуг. "Це, насправді, мінімальна планка, яка вважається у світі природною кордоном", — підкреслив помічник президента.

"Тому коли (голова ЦБ Ельвіра — ред.) Набіулліна говорила про те, що ЦБ буде поповнювати резерви — це була цілком виправдана заява, пов'язана з їх станом, який може оцінити будь-який інвестор", — вважає він. У той же час, додав Білоусов, рубль знаходиться в плаваючому стані і ЦБ має обмежені можливості, щоб впливати на нього через валютні інтервенції. "Тому залишається в руках ЦБ інший важіль — ключова ставка, за допомогою якої ЦБ може впливати на вартість грошей в економіці", — зазначив він.

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Набіулліна на початку червня заявила, що регулятор оцінює в якості комфортного рівень міжнародних резервів РФ у розмірі до 500 мільярдів доларів. За даними ЦБ, міжнародні резерви РФ станом на 7 серпня становили 358 мільярдів доларів. За підсумками 2014 року міжнародні резерви РФ скоротилися в 1,3 разу — до 385,46 мільярда доларів.