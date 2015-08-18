Росіяни на тлі поглиблення кризи стали втричі частіше обманювати банки

У Росії частка кредитних заявок, що містять недостовірні дані про роботодавця і доходи, в I півріччі 2015 року зросла в 3 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року — з 8% від загальної кількості спроб шахрайства до 24%, пишуть "Известия" з посиланням на дані Об'єднаного кредитного бюро.

В ОКБ отримані показники пов'язують з тим, що громадяни частіше стали звертатися до різного роду "посередників в отриманні кредиту", які за винагороду допомагають підтвердити фіктивні доходи і зайнятість.

Читайте такожУ Кремлі визнали, що не можуть підтримати рубль – резервів не вистачаєЗростання індивідуальних випадків шахрайства з фіктивними даними про доход і роботодавця стало трендом 2015 року, кажуть в ОКБ.

Як зазначив гендиректор ОКБ Даніель Зеленський, в 2015 році спостерігається сплеск спроб шахрайства на кредитному ринку, що характерно "для періодів економічної нестабільності".

За словами аналітика інвестхолдингу «Фінам» Антона Сороко, дана тенденція обумовлена низкою факторів. В їх числі — перехід частини роботодавців на «сірі» схеми заради збереження рентабельності, також позначилося падіння реальних доходів населення. Так, за даними Росстату, реальні доходи населення (доходи за вирахуванням обов'язкових платежів з поправкою на інфляцію) в червні 2015 року знизилися в річному вираженні на 3,5% (за 2014 рік — на 0,8%); правда, безробіття станом на червень скоротилося по відношенню до пікового рівня березня з 5,9 до 5,4%.