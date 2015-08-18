Підприємства зони АТО заборгували бюджету 7 мільярдів податків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.

«Станом на 17 серпня 2015 року загальний податковий борг суб'єктів підприємництва перед державним бюджетом становить понад 55 млрд грн, - повідомили в прес-службі. – У тому числі 7 млрд грн – у зоні АТО і 1,8 млрд грн – в АР Крим і Севастополі».

При цьому в прес-службі підкреслили, що ДФС приймає всі заходи з метою погашення існуючої заборгованості.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову прийняти необхідні заходи для скорочення податкового боргу суб'єктів підприємництва перед державним бюджетом, включаючи можливу реструктуризацію боргів. Однак реструктуризація заборгованості, за словами Яценюка, можлива тільки щодо тих компаній, які здатні погасити борги і переживають тимчасову кризу ліквідності. Реструктуризація можлива у разі сплати 36% річних за реструктурованим податковим боргом за умови чіткого графіка погашення платежів та обов'язкового накладення податкової застави на активи платника податків аж до моменту виплати всіх обов'язкових бюджетних платежів.

При цьому прем'єр підкреслив, що всі боргові операції повинні здійснюватися суворо відповідно до закону.

Крім того, Яценюк доручив голові ДФС зустрітися із найбільшими боржниками і донести до них позицію уряду.

За даними ДФС, доходи зведеного бюджету за січень-липень 2015 року становили 312,6 млрд грн, що на 78 млрд грн, або на 33,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В розрізі основних платежів у січні-липні 2015 року приріст до відповідного періоду 2014 року забезпечено по податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів - на 37,4%, податку на додану вартість з вироблених на території України товарів (робіт, послуг) - на 21,6%, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 37,4%, рентній платі за користування надрами - на 58,4%, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - у 8,7 разу, частини чистого прибутку (доходу) - в 2,9 разу, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 43%.

З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 33,5 млрд грн податку на додану вартість.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становило 102,1 млрд грн.

Згідно з держбюджетом на 2015 рік, більше третини податкових надходжень в поточному році повинен забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн за обсягу запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні та ввезених на територію України, запланований на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних і імпортних мит становитиме 31,7 млрд грн.