У Яресько розповіли, які зміни до Податкового кодексу допоможуть боротися з офшорами

Про це йдеться в презентаційних матеріалах Мінфіну, підготовлених до широкого громадського обговорення.

«Для великого бізнесу пропонується скасувати спеціальні правила для біржових товарів, для малого – скасувати вимоги щодо підготовки документації з трансфертного ціноутворення, - йдеться в матеріалах Мінфіну. - Пропонується спростити вимоги до порівнюваних операцій, до документації послуг з низькою доданою вартістю, уточнити правила для низькоподаткових юрисдикцій і дозволити подавати документи в електронному вигляді».

Крім того, Мінфін пропонує дозволити компенсаційне коригування результатів діяльності за підсумками року, але при цьому зняти фінансовий поріг для контрольованих операцій та визначити додаткові вимоги до розкриття інформації для великих компаній.

Як повідомляв УНІАН, закон про трансфертне ціноутворення був розроблений і прийнятий під час президентства Віктора Януковича – у червні 2013 року.

Він передбачав встановлення державного контролю за формуванням цін для експортно-імпортних операцій, великих платників податків та скасовував можливість виведення прибутку до країн з низькою ставкою оподаткування.

В середині травня 2014 року Верховна Рада на прохання бізнесу перенесла дату здачі звітів з трансфертного ціноутворення з 1 травня на 1 вересня.

Водночас Рада зменшила штрафи за неподання звіту про контрольовані операції: з 5% з обороту до 100 розмірів мінімальних зарплат.

Крім того, за помилки та порушення при розрахунку грошових зобов'язань, якщо вони будуть допущені за операціями за період з 1 вересня 2013 року до 31 грудня 2014 року, передбачено штраф у розмірі 1 гривні за кожне порушення.

У середині липня поточного року Верховна Рада ухвалила ще один закон про внесення змін до Податкового кодексу в частині контролю за операціями з трансфертного ціноутворення. Зокрема, новий закон встановлює правило «витягнутої руки» для операцій імпорту та експорту товарів, а також визначає вимоги до контрольованих операцій. Вони такі: річний дохід платника податку від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не повинен перевищувати 50 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік; обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не повинен перевищувати 5 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. Також закон встановлює розмір штрафів за порушення правил ведення і звітності операцій - 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, або 1% суми контрольованих операцій.