Збитки 30 найбільших держкомпаній України за рік становили 100 мільярдів гривень

Збитки 30 найбільших державних компаній України у 2014 році становили близько 100 мільярдів гривень, при цьому обсяг сплачених до державного бюджету дивідендів склав лише 1,2 мільярда гривень.

Про це йдеться в матеріалах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розміщених на сайті відомства.

"У 2014 році 30 найбільших державних компаній перерахували до бюджету 1,2 мільярда гривень в якості дивідендів. При цьому вони отримали з держбюджету 13 мільярдів гривень у формі субсидій і податкових пільг, - повідомили в Мінекономрозвитку. – У той же час збитки підприємств склали 100 мільярдів гривень".

У цьому зв'язку, на думку фахівців Мінекономрозвитку, приватизація держкомпаній буде одним з найбільш ефективних способів скоротити збитки та витрати на субсидії та пільги і одночасно залучити прямі інвестиції, зруйнувати корупційні схеми та створити рівні умови всім учасникам ринку.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ), як ключовий орган, який здійснює приватизацію державної власності, планував у липні-серпні виставити на продаж пакети акцій низки підприємств, а саме: 5% акцій Одеського припортового заводу, а також 25-відсоткові пакети акцій енергопідприємств "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго" та "Київенерго". На вересень-грудень запланована подальша приватизація Одеського припортового заводу і ряду інших енергооб'єктів. Зокрема, у вересні ФДМУ розраховує продати 70% акцій "Миколаївобленерго", 70% акцій "Хмельницькобленерго", 50,9% акцій "Тернопільобленерго" і 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ; у жовтні – 65% акцій "Харківобленерго"; у листопаді – 94,9% акцій Одеської ТЕЦ, 94,8% акцій Херсонської ТЕЦ та 94,6% акцій Одеського припортового заводу; у грудні – 55,2% акцій "Запоріжжяобленерго". Крім того, на вересень запланована продаж 50% акцій компанії "Укрнафтопродукт", на жовтень – 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, на листопад – 95% акцій підприємства "Дніпрометробуд" і 50% акцій машинобудівного об'єднання "Оріон", а на грудень – 94,9% акцій підприємства "Сумихімпром".

Як відзначають в уряді, основна мета масштабної приватизації – залучення інвестицій, переважно європейських і американських компаній. Для популяризації приватизаційних можливостей уряд України розраховує провести спеціальні інвестиційні конференції. Одна з них вже пройшла у Вашингтоні, на осінь готується конференція в Парижі