Гривня "відвоювала" у долара 5 копійок - на міжбанку 22,30 за долар

У вівторок, 18 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 22,17/22,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,5530/24,6950 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3360/0,3390 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,9208 грн/дол., на цю годину було укладено 35 угод на суму 18,91 млн дол.