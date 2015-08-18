Гривня "відвоювала" у долара 5 копійок - на міжбанку 22,30 за долар
12:38, 18 серпня 2015Фінанси
205
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,5530/24,6950 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 21,9208 грн/дол. / Фото dt.ua
У вівторок, 18 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 22,17/22,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,5530/24,6950 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3360/0,3390 грн/рубль.
Читайте такожНацбанк опустив офіційний курс гривні нижче 22 за долар
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,9208 грн/дол., на цю годину було укладено 35 угод на суму 18,91 млн дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter