Російський рубль упав до піврічного мінімуму – 73 за євро

Через годину після відкриття торгів на Московській біржі у вівторок, 18 серпня, курс євро досяг позначки 73 рубля. Останній раз на цьому рівні європейська валюта торгувалася в лютому 2015 року.

Об 11:19 мск на торгах був зафіксований локальний максимум — 73,05 руб. за євро, після чого ціна відкотилася в область нижчих значень, передає РБК.

Курс долара під час ранкових торгів піднімався до рівня 65,90 руб.

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На торгах в Лондоні котирування жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brentтрохи знизилися: вранці за барель Brent давали $48,44. Brent вже протягом декількох днів торгується поблизу січневих мінімумів — тоді на піку падіння ціна опускалася до $47,68 за барель.

Офіційний курс долара США до рубля, встановлений Банком Росії з 18 серпня 2015 року, становить 65,5034 руб./дол., курс євро — 72,5712 руб./євро.