Світова економіка ще п'ять років не зможе вийти на докризовий рівень – Moody's

За оцінками аналітиків рейтингового агентства Moody's, економіка провідних країн світу, які входять до G20 не повернеться до рівня 2008 року протягом наступних п'яти років.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Bloomberg.

Сукупне зростання виробництва в групі, до якої входять 19 найбільш економічно розвинених країн, а також держави єврозони, складе з 2015 по 2019 роки в середньому 3% на рік. Це приблизно на 0,5 процентного пункту нижче, ніж темпи розвитку їхніх економік з 1997 по 2007 роки.

Серед факторів, які стримують зростання світової економіки Moody's назвало тривале уповільнення зростання продуктивності праці, падіння економіки Китаю, несприятливі демографічні тенденції та уповільнення доходів від торгівлі.

Аналітики агентства цього року знизили прогноз зростання економіки США, вказавши на повільніші, ніж прогнозувалося, темпи відновлення у другому кварталі.

При цьому Moody's зберегло на колишньому рівні прогноз зростання економіки країн G20 на 2015 рік — на рівні 2,7%.

Агентство вважає, що відновлення економіки Сполучених Штатів і, меншою мірою, єврозони і Японії, буде компенсовано триваючим уповільненням в КНР, низькими темпами зростання або навіть спадом в Латинській Америці і, швидше, стабілізацією, а не швидким відновленням економіки Росії.

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Як повідомляв УНІАН, у Росії придумали, як "покарати" Fitch, Moody's і S&P за сміттєвий рейтинг. Зокрема, Центробанк РФ зможе позбавляти ліцензії рейтингові агентства, які порушили методології присвоєння рейтингів. Також агентства будуть зобов'язані погоджувати свої методології з Центробанком. На цьому наполягає Рада Федерації в рамках розгляду Держдумою законопроекту "Про діяльність рейтингових агентств".