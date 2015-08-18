Мінфін працює над легалізацією грального бізнесу - Макеєва

Про це в ефірі телеканалу 24 повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва.

"Ми працюємо над легалізацію грального бізнесу, але за умови, якщо він буде працювати, як у цивілізованих країнах. Тому ми зараз намагаємось будувати у цій царині правильне законодавство. Також додаткові гроші у бюджет — це боротьба з контрабандою та запобігати уникненню від сплати мит на кордоні", - заявила Макеєва.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство фінансів України за результатами триваючої ревізії статей чинного Податкового кодексу констатує, що навіть без змін податкових правил та ставок потрібно виправляти понад 50% тексту кодексу, у зв'язку з чим можливе його ухвалення в новій редакції.

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