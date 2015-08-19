План допомоги Греції також схвалили Іспанія, Естонія та Австрія

В Естонії допомогу Греції підтримали 50 з 93 депутатів парламенту. Естонія, як і інші країни Балтії, належить до числа критиків грецького уряду та прихильників політики економії, передає українська редакція "Німецької хвилі". В Австрії пакет допомоги Греції схвалили у постійному підкомітеті парламенту з питань Європейського стабілізаційного механізму.

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В парламенті Іспанії проголосували "за" як представники влади, так і опозиція. Голосування ініціював прем'єр Маріано Рахой, хоча воно й не було обов'язковим. Мадрид має виділити понад 10 млрд євро на програму для Греції.

Напередодні надання допомоги країні-боржнику схвалили уряди Латвії та Литви. У Фінляндії програму допомоги підтримав відповідний парламентський комітет.

Сьогодні мають висловити свою думку парламенти Німеччини та Нідерландів. У Нідерландах немає жорскої законодавчої вимоги щодо схвалення парламентом надання допомоги, однак голосування відбудеться на запит очільника правопопулістської "Партії свободи" Герта Вілдерса.

Натомість у Німеччині інтрига полягає в тому, чи вдасться Ангелі Меркель переконати частину однопартійців, які місяць тому проголосували проти нових переговорів з Афінами та фактично пішли наперекір позиції партійного керівництва.

Схвалення парламентами чи урядами зазначених країн є необхідним для надання Греції першого траншу в розмірі 26 млрд євро. Вже 20 серпня Греція повинна погасити 3,4 млрд євро боргу перед Європейським центробанком.