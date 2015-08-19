Офіційний курс гривні продовжує знижуватися

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2208.7367 (18 серпня – 2201.8809)

100 EUR – 2442.8628 (18 серпня – 2444.0878)

10 RUR – 3.3553 (18 серпня – 3.3615)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,07/22,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,3600/24,5020 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3350/0,3380 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,0874 грн/дол., до цього часу було укладено 556 угод на суму 406,82 млн дол.