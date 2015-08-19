У Росії держкомпанії неефективно витрачають сотні мільярдів рублів

Про це повідомляє РБК з посиланням на близьке до відомства джерело.

За 607 млрд рублів, внесені до статутних капіталів господарських товариств, держава отримала 134 пакети акцій АТ, зазначає агентство. У 2014 році 13% внесків з бюджету були направлені на фінансування інвестиційних проектів.

За словами співрозмовника РБК, господарські товариства систематично не досягають цілей, на які їм видаються бюджетні гроші, а міністерства недостатньо цей процес контролюють. Рахункова палата також зафіксувала порушення процедур під час виділення коштів, недотримання строків оплати придбаних акцій і викривлення розміру фінансових вкладень держави на балансі Росмайна.

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Рахункова палата, крім того, вважає, що обсяги внесків у статутні капітали АТ перевищують поточні потреби товариств. Зокрема, більше половини наданих у 2014 році коштів до кінця року залишилися на рахунках (більше 84 млрд рублів).

Згідно з даними відомства, найбільші обсяги коштів за три роки були надані РЖД – 190,2 млрд рублів (31,3% від загального обсягу), Россельхозбанку – 75 млрд рублів (12,4%), «Русгідро» – 51,5 млрд рублів (8,5%) і Агентству кредитних гарантій – 50 млрд рублів (8,2%).

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За підсумками перевірки Рахункова палата надіслала листи в уряд і Мінекономрозвитку. Звіт про результати відомство направить до Ради Федерації і Держдуми.