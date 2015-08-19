Королівський банк Шотландії продасть активи в Росії

Королівський банк Шотландії продасть свої активи в Росії, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела. Хто виступить покупцем невідомо; за відомостями агентства, якийсь банк із РФ.

Активи в Росії Королівський банк Шотландії отримав у 2007 році за підсумками покупки нідерландського банку ABN AMRO, яку він здійснив разом з компанією Fortis і банком Banco Santander. Вартість російських активів оцінюється в 2,5 мільярда доларів, передає «Медуза».

У Королівському банку Шотландії офіційно підтвердили, що шукають шляхи продажу або згортання бізнесу в Росії. За словами представника банку, кредитна організація зосередиться на клієнтах із Західної Європи.

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73% Королівського банку Шотландії належить уряду Великобританії. До 4 серпня 2015 року владі належало 79% акцій. Зараз вони розпродають свою частку. Перші 5,4% банку продані за 3,3 мільярда доларів.

Банк оголосив, що збирається припинити інвестиційну діяльність у 25 країнах із 38, де він працює.