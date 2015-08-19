Сбербанк Росії досліджує сон своїх вкладників: шукає причину мільярдних збитків

Сбербанк Росії проведе дослідження, мета якого — з'ясувати, чи відчувають діючі та потенційні клієнти панічні настрої під час сну і, відповідно, можуть теоретично кинутися забирати вклади в разі погіршення економічної ситуації, повідомив «Известиям» представник компанії Jawbone Сергій Рябков (у Jawbone Сбербанк закупив для дослідження сотню фітнес-браслетів).

Також Сбербанк планує виділити групу найбільш спокійних з числа учасників проекту, які не є його клієнтами, щоб зрозуміти, на яку категорію клієнтів робити ставку для залучення вкладів надалі.

Читайте такожУ Кремлі визнали, що не можуть підтримати рубль – резервів не вистачаєВ прес-службі Сбербанку не відповіли на запит «Известий».

Психолог Тетяна Єрмолаєва констатує, що економічні кризи в першу чергу погіршують психічне здоров'я людей, що проявляється в загостренні вже наявних психічних захворювань — звідси невпевненість у завтрашньому дні і небажання зберігати.

Перший віце-президент бізнес-асоціації «Опора Росії» Павло Сігал вельми скептично зазначив, що дослідження індексу сну від Сбербанку аналогічно аналізу, як впливає інтенсивність сонячного світла на зростання телеграфних стовпів.

Начальник аналітичного управління банку БКФ Максим Осадчий каже, що витрата Сбербанком грошей і часу на досить сумнівні з практичної точки зору дослідження викликає здивування, особливо з урахуванням негативної динаміки фінансових показників банку.

Чистий прибуток банку за МСФЗ за I квартал 2015 року впав більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним показником за I квартал 2014 року — на 58%. Чистий прибуток по РСБУ за перше півріччя 2015 року також скоротився більш ніж у два рази в порівнянні з аналогічним показником за перше півріччя 2014 року — на 56,2%. Активи за I квартал 2015 року за МСФЗ знизилися на 3,8%. За цей період банк скоротив чисельність персоналу на 3,6 тис. осіб. Нарешті, банк зменшив дивіденди з 3,2 рубля на акцію за 2013 рік до 45 копійок у 2014 році. У такій ситуації слід було б активно зайнятися поліпшенням фінансового стану банку, а не намагатися задовольняти власну цікавість за рахунок вкладників банку.