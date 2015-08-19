Казахстан наступає Росії на п'яти: роль пострадянського лідера може перейти Астані

У першому півріччі 2015 року Казахстан обігнав Росію за часткою ВВП на душу населення. Це - один з ключових індикаторів добробуту не тільки держави, але й суспільства. Більше того, згідно з прогнозами, до кінця року Казахстан лише зміцнить свої позиції. Чи означає це, що Росія може скоро стати другою, а не першою, як ми всі звикли, економікою на території колишнього СРСР, задається питанням експерт у публікації DW.

Номінальний доларовий ВВП в 2014 році, за даними національних статистичних органів, склав 1876 мільярдів у Росії проти 212 мільярдів у Казахстані. Тобто, російська економіка при простих арифметичних підрахунках виходить більше в 9 разів.

Читайте такожКазахстанці "профінансували" Росію за півроку на 2,8 мільярда доларівТаким чином, Казахстану наздоганяти Росію довелося б ще дуже довго. Якщо, звичайно, вона сама не рушила б йому на зустріч. А саме такі зусилля сьогодні, схоже, робить Кремль. Не задовольняючись тим, що знижуються ціни на головний експортний товар - нафту і газ, влада послідовно заганяє країну в пастку санкцій і контрсанкций.

З моменту анексії Криму пройшло всього півтора року, а економічне зростання в Росії вже змінилося падінням, котиться вниз і курс національної валюти – рубля. Реагуючи на це, все більше підприємців воліють виводити свій бізнес за кордон. В тому числі, і в Казахстан.

По-перше, в Казахстані більш стабільна, ніж у Росії, податкова система. Деякі експерти навіть вважають, що вона менш обтяжлива для компанії-платника податків. Рівень казахстанської корупції може і залишився "азіатським", зате в Росії він явно перестав бути європейським. Вперше за довгі роки в 2014 році вона опустилася в індексі сприйняття корупції нижче Казахстану. І це не кажучи про інші маленькі плюси роботи в Казахстані, наприклад, більш сучасна й динамічна пенсійна система або казахстанська валюта - тенге, яка з 2008 року стабільно демонструє більшу стійкість, ніж російський рубль.

Поки так звані "головні" офіси по колишньому СРСР, а часто і в цілому по Східній Європі та Центральній Азії, продовжують залишатися в Москві, як в найбільш пристосованій для ведення бізнесу пострадянській столиці. Так що багатомільярдні контракти не тільки в самій Росії, але з тими ж Казахстаном, Білоруссю, Молдовою, Узбекистаном і навіть з Грузією найчастіше проходять через російську столицю.

Однак ситуація поступово змінюється – і аж ніяк не тільки через продуктові контрсанкції. По-перше, через зміну, скажімо так, загального настрою умів "пересічних росіян" Москва перестає бути для іноземних топ-менеджерів комфортним для проживання містом. По-друге, будь-які фінансові операції через Росію з кожним місяцем все важче проводити через західні санкції. Багато компаній шукають обхідні шляхи, не тільки для роботи з сусідніми країнами, але і для ведення бізнесу в самій Росії. І Казахстан виявляється для них найбільш зручним майданчиком.

Процес перетворення Казахстану в найбільш привабливу для міжнародних корпорацій "точку входу" на пострадянському ринку ще тільки починається, але якщо санкції проти Росії будуть зберігатися або посилюватися, він може прийняти незворотній характер.

І тоді, дивись, Казахстан через десятиліття зможе посперечатися з Росією за пальму першості. Особливо, якщо політичне керівництво останньої буде і далі успішно розправлятися з національною економікою і душити будь-які паростки економічного зростання.