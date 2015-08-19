Яресько про ідею введення податку на авто: це не проект податкової реформи

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook».

Зокрема, коментуючи представлений на початку цього тижня проект податкової реформи, вона зазначила: «Ця презентація не є проектом податкової реформи. Вона лише порушує кілька важливих питань, які випадають із загальної дискусії про реформу».

Яресько зазначила, що зараз над реформою працює спеціальна Цільова команда, яку очолює особисто міністр.

«Час від часу складається враження, ніби реформа зводиться до зміни ставок кількох податків. Звичайно, зниження їх, в першу чергу це стосується, наприклад, єдиного соцвнеску, дуже важлива частина майбутньої реформи, і ми прораховуємо варіанти того, яке саме зниження дасть змогу знизити податковий тиск на зарплати, – написала Яресько. – Однак з нашого погляду, реформи – це щось більше, ніж просто ставки податків. Для того, щоб показати які ще є проблеми та питання, які повинна вирішити майбутня реформа, ми й підготували презентацію».

За словами Яресько, тільки відповівши на всі питання, які турбують бізнес, можна дійсно допомогти країні спростити податкове поле і поліпшити інвестиційний клімат.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 серпня, Міністерство фінансів представило презентацію податкової реформи, метою якої було визначено спрощення, уточнення певних норм та запровадження принципу справедливості щодо всіх суб'єктів господарювання. Водночас, у презентації було відзначено ряд новацій, які викликали значний резонанс у суспільстві. Зокрема, презентація податкової реформи передбачає введення в Україні податку на нові автомобілі, податку на дорогі автомобілі вартістю понад 1 млн грн, податку на нерухомість великої площі – квартири понад 350 квадратних метрів і будинки понад 500 квадратних метрів. Крім того, презентація податкової реформи передбачає скасування податкових пільг для аграріїв, у тому числі пільг із сплаті ПДВ, і відтермінування зниження рентних ставок для видобувних підприємств до 10-20% до 2018 року, тоді як спочатку таке зниження планувалося провести вже в 2016 році.