За півроку Україна повернула менше 8 тисяч гривень, вкрадених із держбюджету

Про це йдеться у відповіді Держказначейської служби на запит "Центру протидії корупції", передає "Українська правда".

Так, станом на 1 липня до держбюджету було повернуто 7865,77 гривень.

"За кодом класифікації доходів бюджету 50080100 "Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були присвоєні корупційними методами" до спеціального фонду державного бюджету станом на 01.07.2015 року надійшло 7865,77 гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за перші три місяці поточного року до бюджету України було повернуто корупційних активів на 514 тисяч гривень 5 копійок.

Серед причин провалу повернення злочинних активів називають зокрема погану взаємодію різних правоохоронних органів, суду та органів виконавчої влади.

Ще одна проблема, є логічним наслідком слабкої взаємодії між органами, - несвоєчасне арешт майна та оголошення про підозру особі. Також - неможливість заарештувати майно третіх осіб, яке безпосередньо не належить підозрюваному або обвинуваченому та відсутність єдиного органу, відповідального за збереження цього майна до вироку суду.