У Гонтаревої підтвердили, що банк Жеваго виконав план капіталізації

Нагадаємо, голова НБУ Валерія Гонтарева 15 липня заявила, що регулятор визнає банк «Фінанси та кредит» неплатоспроможним у разі невиконання затвердженого плану докапіталізації до кінця літа.

За інформацією НБУ, акціонер банку «Фінанси та кредит» підтверджує наміри щодо подальшої підтримки банку. «Костянтин Жеваго вживає заходів щодо фінансового оздоровлення банку, триває процес реструктуризації боргів. Ми також задокументували наміри акціонера про продаж частини інших його активів, які будуть спрямовані виключно на поліпшення ліквідності банку за узгодженим графіком», - наводяться в повідомленні слова голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Також повідомляється, що крім поповнення капіталу, банк поліпшив показники ліквідності, провів часткову реструктуризацію боргів і знизив обсяг кредитів пов'язаним особам на 3,6 млрд грн.

«Національний банк України продовжує здійснювати контроль за діяльністю банку «Фінанси та кредит» через куратора. У разі якщо зазначений банк не буде спроможний виконувати взяті на себе зобов'язання щодо поліпшення ліквідності і врегулювання наявної заборгованості, регулятор негайно вживе відповідних заходів», - йдеться в повідомленні НБУ.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить у групу найбільших банків України. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

17 серпня акціонери банку «Фінанси і кредит» прийняли рішення збільшити статутний капітал банку на 2,5 млрд грн, або на 46,4%, - до 7,888 млрд грн. У першому півріччі банк збільшив статутний капітал удвічі - на 616,4 млн грн у березні та на 1,972 млрд грн у червні.