Мінекономрозвитку планує налагодити співпрацю з Іраном

Про це в ході засідання уряду сказав міністр Айварас Абромавічус.

«До кінця року (поточного року - УНІАН) розраховуємо відкрити 6 представництв, у наступному році – до 20 представництв», - сказав Абромавічус.

Крім того, міністр повідомив, що активно ведеться робота з формування зон вільної торгівлі, зокрема, з Канадою та Ізраїлем. «Зараз ми працюємо з Канадою, на підході Ізраїль», - сказав міністр. При цьому він зазначив, що в середині вересня відбудеться візит делегації Мінекономрозвитку до Ірану.

«У нас вже є близько 10 напрямків спільної роботи (з Іраном - УНІАН)», - сказав Абромавічус.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року - після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ – сторони домовилися про відстрочення введення відповідного положення угоди до 31 грудня 2015 року.

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5 серпня у Генеральному директораті Єврокомісії з питань торгівлі повідомили, що тристоронні консультації України, ЄС та РФ на рівні міністрів щодо виконання окремих положень Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі заплановані на 7 вересня.

14 липня був підписаний документ про завершення переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою. Переговори з Ізраїлем тривають.