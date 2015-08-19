Німеччина схвалила багатомільярдну допомогу Греції

Документ підтримали 454 німецьких законодавців, проти висловилися 113 і ще 18 - утрималися, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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Варто зауважити, що голосування відбулося на тлі невдоволення в лавах партії канцлера Німеччини Ангели Меркель Християнсько-демократичного союзу, частина депутатів якої вважають, що їхній лідер не може просити парламент знову допомогти Греції.

У той же час, кількість депутатів, які проголосували проти угоди, виявилася дещо меншою, ніж кількість німецьких законодавців, які відмовилися в липні надати дозвіл німецькому уряду на початок переговорів з Афінами. Тоді проти висловилися 188 депутатів Бундестагу.

Як відомо, грецький парламент 14 серпня схвалив угоду з кредиторами.