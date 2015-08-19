Податківці розпочали провадження проти посадовців Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату

Про це йдеться у відповіді Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС – ЦО з ОВП на запит заступника голови ВГО «Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю» Олександра Жуковського.

Як зазначається у відповіді на запит, податківці проводять розслідування за фактом замаху на заволодіння чужим майном службовими особами ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

У ВГО, з посиланням на ЗМІ повідомили, що під час досудового розслідування встановлено, що з метою розкрадання товарно-матеріальних цінностей, які належать державі, службові особи "Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату" вступили в змову зі службовими особами двох товариств, основним видом діяльності яких є вивезення металобрухту, з метою реалізації майна "Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату", відчуження активів підприємства та розтрати основних засобів. Внаслідок таких дій «було укладено ряд договорів поставки із зазначеними підприємствами, ціна яких, за попередніми даними слідства, занижена у 5 разів», повідомили у Всеукраїнській спеціальній колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.