Гривня зміцнилася - на міжбанку 22,09 за долар

У середу, 19 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,02/22,09 грн/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,3050/24,3800 грн/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3350/0,3360 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:30 встановився на рівні 22,0987 грн/долар, до цього часу було укладено 252 угоди на суму 89,75 мільйона доларів.