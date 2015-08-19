Експерти говорять про загострення кризи в Росії

Падіння показників економіки РФ продовжиться у зв'язку зі зниженням цін на нафту, уповільненням китайської економіки і дій санкцій ЄС і США, що спровокує різке скорочення інвестицій в економіку і чергове падіння рубля, - повідомляє Лента.Ру з посиланням на огляд Центру розвитку ВШЕ.

«Події останніх півтора-двох місяців в черговий раз показали, що нинішня криза дуже відрізняється від кризи 2008-2009 років. Зокрема, не відбулося швидкого і безповоротного відновлення цін на нафту, як це було в 2009-му», — йдеться в огляді.

Для фахівців є сумнівною можливість зростання економіки. «Ми вважаємо, що економічний спад може продовжуватися і в 2016-у». Якщо стагнація-таки продовжиться, то падіння ВВП складе 4,5% річних.

Читайте також"Газпром" побоюється посилення санкцій з боку США і Євросоюзу

За даними огляду, після зниження цін на нафту реальний курс рубля впав на 12% в річному вираженні, що відбилося на експорті сировинних товарів: рафінованої міді, необробленого алюмінію, калійних добрив, коксу, електроенергії.

«Про помітне зростання несировинного експорту залишається тільки мріяти», — вважають експерти.

Раніше УНІАН повідомляв, що поточний рівень валютних резервів РФ не дозволяє владі проводити грошове вливання для підтримки курсу рубля, в нинішній ситуації єдиним важелем впливу Банку Росії на рубль є ключова ставка.