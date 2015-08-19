Кабмін затвердив розмір грошової допомоги у разі смерті або інвалідності волонтерів
Рішення про призначення такої допомоги буде прийматися міжвідомчою комісією, яка створена в Державній службі ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
Кабінет міністрів України затвердив порядок виплати і розміри грошової допомоги, яка виплачуватиметься державою в разі інвалідності або смерті волонтера, повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні уряд затвердив порядок та розміри виплат допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги", - написав він.
Згідно з повідомленням, у разі смерті волонтера його сім'я отримає допомогу у розмірі 500 прожиткових мінімумів (609 тисяч гривень). В разі інвалідності І групи волонтер отримає від держави допомогу в розмірі 250 прожиткових мінімумів (304 тисячі гривень), ІІ групи – 200 прожиткових мінімумів (243 тисячі гривень), ІІІ групи – 150 прожиткових мінімумів (182 тисячі гривень).
Рішення про призначення такої допомоги буде прийматися міжвідомчою комісією, яка створена в Державній службі ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
Читайте такожВолонтери постачають бійцям АТО "розпізнавальні" колоди карт з обличчями бойовиків
Як повідомляв УНІАН, з квітня 2015 року при Міністерстві соціальної політики працює Рада з координації роботи з надання волонтерської та благодійної допомоги, до якої входять представники структурних підрозділів міністерства, інших органів виконавчої влади, причетних до волонтерської діяльності, громадських, благодійних, волонтерських організацій.
Без волонтерського руху сьогодні вже важко уявити суспільне життя нашої держави. Але варто визнати ще й інший факт: воло...Posted by Павло Розенко on 19 серпня 2015 р.