Кабмін затвердив розмір грошової допомоги у разі смерті або інвалідності волонтерів

Кабінет міністрів України затвердив порядок виплати і розміри грошової допомоги, яка виплачуватиметься державою в разі інвалідності або смерті волонтера, повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні уряд затвердив порядок та розміри виплат допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги", - написав він.

Згідно з повідомленням, у разі смерті волонтера його сім'я отримає допомогу у розмірі 500 прожиткових мінімумів (609 тисяч гривень). В разі інвалідності І групи волонтер отримає від держави допомогу в розмірі 250 прожиткових мінімумів (304 тисячі гривень), ІІ групи – 200 прожиткових мінімумів (243 тисячі гривень), ІІІ групи – 150 прожиткових мінімумів (182 тисячі гривень).

Рішення про призначення такої допомоги буде прийматися міжвідомчою комісією, яка створена в Державній службі ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, з квітня 2015 року при Міністерстві соціальної політики працює Рада з координації роботи з надання волонтерської та благодійної допомоги, до якої входять представники структурних підрозділів міністерства, інших органів виконавчої влади, причетних до волонтерської діяльності, громадських, благодійних, волонтерських організацій.