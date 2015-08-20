У Казахстані після скасування валютного коридору впав курс тенге

Середньозважений курс тенге на ранковій основній торговій сесії на Казахстанській валютній біржі (KASE) у четвер встановився на рівні 255,26 тенге за долар проти 188,38 тенге в середу, впавши на 35,5%, свідчать дані біржі, передає Прайм.

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У четвер прем'єр-міністр Казахстану Карім Масімов оголосив про те, що Казахстан приступив до реалізації нової грошово-кредитної політики, заснованої на вільно плаваючому курсі тенге, і скасував валютний коридор.

За даними біржі, обсяг торгів становив 115,550 мільйона доларів.

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У середині липня Національний банк розширив коридор коливання обмінного курсу тенге з 170-188 тенге до 170-198 тенге за долар, мотивуючи це погіршенням зовнішньої кон'юнктури і, перш за все, зниженням вартості нафти.