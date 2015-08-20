Греція сьогодні отримає перші 13 мільярдів євро нової фіндопомоги

Таким чином Греція отримає половину з запланованих 26 млрд євро ухваленої фінансової допомоги, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Греція, в свою чергу, має погасити кредит Європейського центробанку (ЄЦБ) обсягом 3,4 млрд євро. Сплата цього боргу припадає також на 20 серпня.

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10 млрд євро наданої кредитної допомоги мають піти на зміцнення грецької банківської системи. Ці кошти перекажуть на спеціальний рахунок. У відповідь на отримання кредитних коштів Афіни зобов’язуються здійснювати реформи та додержуватись політики жорсткої бюджетної економії.

Як відомо, виділення першого траншу в рамках нової кредитної лінії уможливили ухвалені напередодні рішення німецького Бундестагу та парламенту Нідерландів, які дали цьому "зелене світло". Ці рішення зняли останні перепони для початку кредитної допомоги Афінам обсягом до 86 млрд євро з боку міжнародних кредиторів.