Росія через залежність від нафти близька до розвалу своєї економічної моделі - ЗМІ

У Росії курс долара впритул наблизився до рівня 66 рублів: друга хвиля девальвації йде анітрохи не меншими темпами, ніж перша, кінця 2014 року, про це йде мова в публікації "Ведомостей".

Головний фундаментальний фактор, що послаблює рубль, – ціни на нафту продовжують «шукати дно», не знаходячи поки точки опори. Чутливість курсу рубля щодо змін котирувань нафти залишається приблизно на тому ж рівні, що й раніше, після того як у минулому році Банк Росії послав його шукати рівновагу на зруйнованому санкціями і обманутом в очікуваннях ринку.

Читайте такожЕксперти говорять про загострення кризи в РосіїЗдавалося б, ще зовсім недавно ситуація благоволила Росії: курс рубля зміцнився настільки, що ЦБ оголосив програму купівлі валюти з метою поповнення золотовалютних резервів. Грошовій владі здавалося, що амплітуда ринкових коливань повинна з часом згасати. Президент навіть похвалив главу ЦБ за «заходи щодо зміцнення рубля». Все було б так, якби вибух середини грудня 2014 р. був невдалим міхуром спекулятивної гри, але факти говорять про зворотне. Ослаблення рубля було викликано фундаментальними факторами, які нікуди не поділися: падіння цін на нафту, виплати зовнішнього боргу, відтік капіталу внаслідок погіршення ділового клімату, санкції, збільшення ризиків російської банківської системи.

Ринок продовжує триматися єдиним ціновим якорем: балансуючої бюджет ціною долара. Дана обставина змушує задуматися про те, що ж буде робити ЦБ, якщо ціна на нафту продовжить падіння. Формула примірної вартості бареля в рублях дає цінові орієнтири на рівні 80 руб. за долар при досить ймовірних $40 за барель. Приблизно 90 руб. при $35. Пізніше або раніше це, швидше за все, станеться. Поки Росія відстоює «традиційні цінності», світ вступає в новий виток технічного прогресу: вартість сонячних батарей за останні роки впала на порядок і дуже ймовірний прорив в області акумуляції електроенергії може вирішити енергетичну проблему людства на осяжне майбутнє. Ефективність використання сланцевих родовищ зростає несподівано швидкими темпами, а вихід на ринок нафти Ірану ще більше збільшить його пропозицію. Час грає проти сьогоднішньої Росії. Хороших варіантів не видно: застигла в своїй структурній неефективності економіка стала заручником цін на нафту, і, схоже, вивести її з цього стану може лише справжній шок, який зламає всю систему.

Введення заходів щодо обмеження капіталу, швидше за все, наблизить розвал діючої політико-економічної моделі. Вирішивши, можливо, якісь проблеми в короткій перспективі, воно остаточно вб'є інвестиційний клімат в Росії на більш довгостроковий період.

Можливо, ЦБ все-таки варто поступитися чимось із своїх теперішніх постулатів і самому зруйнувати «формулу рубля» – прив"язці вартості бареля нафти в рублях.