У Білорусі закон спровокував формування тіньового мікрофінансового ринку

У Білорусі з набранням чинності указу президента "Про залучення та надання позик, діяльність мікрофінансових організацій" сформувався не тільки реєстр мікрофінансових організаций, а й "сірий" мікрофінансовий ринок, пише білоруський "Ежедневник".



На червень в реєстрі значилося всього 36 суб'єктів. Більшість гравців як працювали, так і продовжували працювати. Тільки коли термін дозволеної легальної діяльності став підходити до кінця, заворушилися, в результаті чого чисельність реєстру лише за місяць зросла майже втричі. У даний час в ньому числяться 94 мікрофінансові організації.

Читайте такожЕкономіка Білорусі невблаганно падає: ВВП за сім місяців скоротився на 4%Утім, крім реєстру з'явилися нові організації, які виходили на ринок в обхід указу. Наприклад, одна організація всього за місяць в обхід законодавства змогла укласти понад 180 фінансових договорів, поки один з клієнтів на поскаржився в Комітет держконтролю. І це далеко не одиничний випадок. Більше того, незважаючи на пряму заборону, "сірі" гравці ринку навіть не особливо ховаються і відкрито рекламуються в інтернеті.

За перше півріччя 2015 року Нацбанк і Мінторг виявили більше двох десятків таких фактів. А скільки не виявили? При цьому навіть виявлені "сірі" гравці мікрофінансового ринку не особливо злякалися реакції держорганів і накладених штрафів.

Головними тіньовиками, на думку КДК, сьогодні виступають фізичні особи. Адже указ не містить заборони для них надавати один одному позики, причому, незалежно від суми. Саме тому після набрання чинності указу, інтернет зарябів оголошеннями фізичних осіб про позики.

Як зазначає КДК, ці позики видаються без застави, без довідок про доходи, без поручителів та всім бажаючим, незалежно від їх кредитної історії. Це створює певну фінансову напруженість на ринку.

КДК і Нацбанк на даний момент тільки і можуть, що спостерігати за зростанням створеного указом президента тіньовим мікрофінансовим ринком і попереджати громадян, що держава гарантує повернення грошей тільки в білоруських банках.