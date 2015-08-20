Російський рубль впав нижче чергової психологічно важливої позначки
10:42, 20 серпня 2015Фінанси
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Курс долара пробив рівень 67 рублів.
REUTERS
Російський рубль на торгах у четвер, 20 серпня, продовжив падіння, згідно з даними Московської біржі.
Читайте такожРосія через залежність від нафти близька до розвалу своєї економічної моделі - ЗМІДолар вже зміцнився на 37 коп., до 66,97 рубля. Євро піднявся на 39 коп. - до 74,5 рубля.
На початку торгів курс долара пробив чергову психологічно важливу позначку - піднявся на 45 коп., до 67,05 руб., а курс євро виріс на 58 коп., до 74,69 руб. Потім котирування знизилися.
Російський ринок акцій змінився різноспрямовано. Індекс ММВБ виріс на 0,58%, до 1683,52 пунткту.
Індекс РТС опустився на 0,53%, до 789,99 пункту.
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