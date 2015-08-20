У Казахстані валютна паніка: закриті пункти обміну та інтернет-магазини

Більшість обмінних пунктів в Алма-Аті закриті, повідомляє РБК з посиланням на Tengrinews. Кореспондентові видання вдалося знайти в колишній столиці тільки один працюючий обмінник.

Біля цього пункту обміну скупчилася велика кількість людей, однак незабаром він також закрився, пише видання. «Люди стояли в черзі, намагаючись обміняти тенге. Однак доларів і євро не було, і алматинці купували рублі», — зазначає Tengrinews.

Валютні операції призупинили, в тому числі, і комерційні банки, деякі банки закрили сайти. Не працюють також сайти магазинів техніки, закриті деякі торгові доми.

Як уточнює Tengrinews, інтернет-магазини закрилися на переоцінку товарів у зв'язку з коригуванням курсу. Як розповів виданню президент Асоціації казахстанського інтернет-бізнесу і мобільної комерції Костянтин Горожанкін, міняють цінники більше 1000 магазинів. «Девальвація цього року відрізняється від попередніх тим, що ніхто не розуміє, що буде з курсом, який встановиться. Не думаю, що магазини не працюватимуть протягом тижня, поки не встановиться курс. Вони просто будуть щоранку міняти цінники», — заявив він.

Жителі Астани також не можуть купити американську валюту. Деякі обмінники змінювали курс прямо на очах у відвідувачів, виставляючи ціну 255 тенге/долар. Деякі обмінні пункти в столиці відразу після відкриття закрилися на технічну перерву.

В одному з найбільших міст Казахстану Актау, за повідомленнями ЗМІ, не продають ні долари, ні рублі, ні євро. Місцеве видання «Лада» посилається на працівників кас і обмінників, які розповіли, що обмін валюти, нібито, зупинено до отримання подальших розпоряджень від головних офісів банків.

Як пише Tengrinews, курс продажу долара в казахстанських комерційних банках і обмінних пунктах вдень у четвер досягав 259 тенге (це більш ніж на 60 тенге більше курсу продажу в середу).

Казахстан з четверга перейшов до вільно плаваючого обмінного курсу. Середньозважений курс тенге в четвер на Казахстанській фондовій біржі (KASE) впав на 26%, досягнувши значення 256 тенге/долар.

На думку прем'єр-міністра Казахстану Каріма Масімова, введення плаваючого курсу тенге дозволить компенсувати втрати бюджету. Про це він заявив у четвер на прес-конференції. За його словами, найгірші часи ще можуть настати, тому влада не буде задіювати додаткові ресурси з Національного фонду. «Щодо національного фонду ми вважаємо, що найгірші часи ще можуть настати, тому додаткових ресурсів з Нацфонду ми вибирати не будемо. Національний фонд нам ще стане в нагоді», — цитує його агентство «Новини-Казахстан».

Напередодні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв закликав адаптуватися до цін на нафту на рівні $30-40 за барель. У середу вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE опускалася нижче $47 за барель. Торги напередодні закрилися на рівні $47,16 за барель. Станом на ранок четверга нафта торгувалася на рівні $46,95.

«Це крок, спрямований на підготовку до підвищення ставки ФРС, — заявив Bloomberg Томмі Онг, керуючий директор казначейства та ринків капіталу DBS Bank Hong Kong Ltd. — В очікуванні зростання ключової ставки в США деякі країни з економікою, що розвивається, воліють послабити свою валюту, щоб стимулювати експорт і уникнути масованих інтервенцій».

Провідні валюти 20 держав, які розвиваються, падають протягом восьми тижнів поспіль. Індекс Bloomberg, що відслідковує курси 20 найбільш активно торгованих валют, з початку року впав на 10%. За даними агентства, китайський юань з 10 серпня, перед тим як Народний банк Китаю оголосив про перетворення, знецінився до долара на 2,9%. Вже після дій центробанку КНР зниження курсу, за оцінкою Bank of America Merrill Lynch, склало 5%. Свою вартість втратили також північнокорейська вона (2,16% за оцінкою Bloomberg), сінгапурський долар (1,7%), тайванський долар (2,73%) та інші валюти.