Російський рубль досяг чергового дна - 75 за євро

Про це свідчать дані Московської біржі, пише lenta.ru.

Офіційний курс євро на 20 серпня — 72,71 рубля, долара — 65,72.

Російська національна валюта слабшає слідом за обвалом цін на нафту. Барель Brent на лондонській біржі ICE торгується біля позначки 46,61 долара. Протягом торгового дня 19 серпня його вартість сягала 49 доларів. Нафта почала різко дешевшати після публікації даних про запаси вуглеводнів в США. Їх обсяг досяг 456,2 мільйона барелів (плюс 2,6 мільйона барелів).

19 серпня віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович заявив, що в найближчі три роки барель Brent з однаковою ймовірністю може ненадовго впасти до 30-35 доларів або ж зрости до 100 доларів. В цілому, на думку чиновника, північноморська марка впишеться в коридор 50-70 доларів.

На думку голови Мінекономрозвитку Олексія Улюкаєва, нафта навряд чи буде дешевшати і далі.

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Раніше, 20 липня, експерти Сбербанку повідомили, що в четвертому кварталі 2015 року Росію може очікувати валютний шок, викликаний коливаннями в парі долар-євро. Вони також закликали не очікувати відновлення нафтових котирувань до 65 доларів за барель.