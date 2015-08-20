У Киргизстані слідом за Казахстаном обвалився курс нацвалюти

Падіння тенге викликало зростання курсу долара в Киргизстані, про це повідомляє «Вечірній Бішкек».

Деякі обмінники підвищили вартість американської валюти до 65 сомів, хоча ще вранці вона не перевищувала 62,5 сома.

"Обмінні бюро Киргизстану в даний момент намагаються не працювати з казахським тенге, тому що ризик дуже великий", – прокоментував ситуацію на валютному ринку глава Асоціації обмінних бюро "Альянс" Бактибек Чойбеков.

Читайте такожУ Казахстані після скасування валютного коридору впав курс тенгеЗа його словами, обмінні бюро продають долари тільки за соми, євро або рублі. Хоча в перші години після різкого падіння курсу тенге в Казахстані операції з продажу доларів за тенге в невеликих обсягах проводилися.

"У самому Казахстані після оголошення переходу до вільно плаваючого обмінного курсу тенге виникли масові хвилювання, люди кинулися скуповувати долари. Це не могло не позначитися на нашому маленькому і тому досить чутливому ринку. Але зараз наші обмінні пункти намагаються не торгувати тенге, тому що банки у них цю валюту не купують. Так і з вивезенням її за кордон виникли складнощі", – зазначив Чойбеков.

Він запевнив, що дефіциту американської валюти немає, вона є в наявності як в обмінних бюро, так і комерційних банках. "Хотів би закликати громадян не панікувати і не скуповувати долари. Валютний ринок стабільний. На цей раз різке падіння курсу тенге не стало для нас сюрпризом. Працівники обмінних бюро уважно стежать за ситуацією на зовнішніх ринках, заздалегідь готуються до можливих наслідків і реагують оперативно. Тим більше, що гіркий досвід минулих років вже є", – заявив глава Асоціації обмінних бюро.

Як повідомляв УНІАН, Киргизстан з 12 серпня став повноправним членом Євразійського економічного союзу.